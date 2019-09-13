Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала информацию о блокировке счетов

Представительница эстрадного певца Филиппа Киркорова, пресс-секретарь Екатерина Успенская, опровергла сообщение о том, что счета артиста заблокированы. Ее слова в пятницу, 13 сентября, передает ТАСС.

Успенская назвала информацию о блокировке счетов недостоверной.

О том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета Киркорова в Сбербанке и СДМ-Банке, ранее в пятницу объявило агентство «Москва». Журналисты сослались на официальное решение ФНС, которое поступило в редакцию.

Директор артиста Геннадий Рыбак тогда сказал, что не знает о блокировке, и предположил, что это «утка» и очередной бред.

В середине августа «Комсомольская правда» сообщила, что Киркоров попал в черный список Федеральной службы судебных приставов из-за трех неоплаченных штрафов от ГИБДД, полученных в апреле в Тверской области. Отмечалось, что в то время артист выступал в Твери.

7 августа РИА Новости заявили, что на Киркорова в суд подало государственное учреждение «"Комбинат питания "Кремлевский"». С артиста попытались взыскать 82 тысячи рублей в связи с неуплатой денег, потраченных на питание для труппы певца во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.

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