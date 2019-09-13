Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны. Об этом сообщает агентство «Москва» в пятницу, 13 сентября.

Отмечается, что были заблокированы счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке.

Журналисты связались с гендиректором Киркорова Геннадием Рыбаком, который заявил, что не знает о блокировке. «Я думаю, что это журналистская утка», — добавил он.

В комментарии РИА Новости, который агентство приводит в своем Telegram-канале, директор артиста заявил, что информация о блокировке счетов — «очередной бред».

В конце августа Киркоров обматерил рабочий персонал фестиваля «Новая волна» со сцены при включенном микрофоне.

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