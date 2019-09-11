Наташа Королева показала видео игры на раздевание с Киркоровым и Аллегровой

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram видео, на котором она в 1996 году играет в карты на раздевание с другими звездами российской эстрады.

«Рубрика "Как молоды мы были!" 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание!!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН.....», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме самой Королевой, в ролике появляются Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Лолита и Владимир Винокур. Видео сделано в самолете во время гастролей российских поп-звезд в рамках кампании «Голосуй или проиграешь» в поддержку Бориса Ельцина на выборах президента России.

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание 🤭 !!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН..... @vladimir_vinokur @fkirkorov @lolitamilyavskaya @avarum @irinaallegrovaofficial #артисты #гастроли #символюности #карты #игра #stars Фото опубликовано @koroleva__star

Пользователи соцсети поинтересовались у Королевой в комментариях, в этих ли гастролях при прилете в один из городов артистам отказались подавать трап, и им пришлось вылезать из самолета по стремянке. Артистка подтвердила это предположение.

Ранее в июле Королева опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала обнаженной в полный рост в стойке на руках. Позднее она удалила снимок, заменив его более сдержанным.

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