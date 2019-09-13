Налоговая поставила точку в вопросе о деньгах Киркорова

Российская Федеральная налоговая служба опровергла сообщение о том, что счета артиста Филиппа Киркорова были заблокированы по ее решению. Об этом представители ведомства заявили РИА Новости в пятницу, 13 сентября.

В пресс-службе налоговой подчеркнули, что никаких задолженностей у Киркорова нет, а информация о блокировке счетов недостоверна.

Ранее в пятницу агентство «Москва» объявило о том, что счета эстрадного певца в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы по решению ФНС. Гендиректор Киркорова Геннадий Рыбак назвал это «уткой» и бредом, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская также опровергла эту информацию.

В августе в прессе неоднократно появлялись сообщения о финансовых претензиях к Киркорову. На артиста подало в суд государственное учреждение «"Комбинат питания "Кремлевский"», пытаясь взыскать 82 тысячи рублей. Помимо этого, у исполнителя обнаружили неоплаченные штрафы ГИБДД.

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