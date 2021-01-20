Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Российский певец Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за того, что ему запретили въезд на территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы. Он отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви. «Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно», — добавил Добровинский.

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию». Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в черный список нежелательных лиц.

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».