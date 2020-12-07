Киркоров поскандалил на «Песне года»

Российский певец Филипп Киркоров поскандалил на шоу «Песня года». Об этом пишет StarHit.

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По информации издания, исполнитель опоздал на репетицию своих номеров, и получил «выговор» от режиссера мероприятия Александра Ревзина. Киркоров не стал сдерживаться и ответил Ревзину на месте, а уже за сценой еще раз высказал свое недовольство. При этом певец демонстрировал окружающим прекрасное настроение.

Портал отмечает, что это не первый конфликт между Киркоровым и Ревзиным, схожая ситуация случалась на конкурсе «Новая волна».

30 октября россияне назвали лучших эстрадных певцов России. Лидером оказался Филипп Киркоров, за него отдали голоса 9 процентов опрошенных. Также в тройке оказались Николай Басков (8 процентов) и Сергей Лазарев (6 процентов).

В сентябре Киркоров и Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «Любимую не отдают». Сам Лукашенко в композиции не упоминается. У видеоклипа, размещенного на YouTube, отключена возможность комментирования, а также выставления лайков и дизлайков.