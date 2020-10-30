Назван лучший эстрадный певец России. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.
На первом месте рейтинга оказалась певица Полина Гагарина. За нее проголосовало 12 процентов опрашиваемых россиян.
Вторую и третью позиции заняли Алла Пугачева и Валерия. За обеих артисток отдали голоса 7 процентов респондентов.
Среди эстрадных исполнителей мужского пола лидируют Филипп Киркоров (9 процентов). Замыкают тройку Николай Басков (8 процентов) и Сергей Лазарев (6 процентов).
Ранее сервис аудиокниг Storytel опубликовал самые страшные книги по версии российских читателей. Список возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В начале октября американский журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира. Ей оказалась звезда сериала Modern Family София Вергара.