Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Британские ученые из компании broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Об этом пишет Forbes.

Эксперты отобрали картины в жанре хоррор с самыми высокими оценками на разных площадках и показывали их участникам эксперимента, измеряя во время просмотра их сердцебиение. Исходя из результатов ученые пришли к выводу, что самый страшный фильм ужасов — «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году. Во время его просмотра пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков другой фильм Вана «Заклятие», снятый в 2013 году. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В рейтинг также вошли вторая часть «Заклятия», «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Бабадук» ,«Оно», «Спуск», «Визит».

Ранее сообщалось, что американский рэпер Кертис Джексон, более известный слушателям как 50 Cent, спродюсирует три фильма ужасов. Чтобы реализовать это, компания рэпера G-Unit Film & Television подписала контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot.