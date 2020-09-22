Вышел трейлер постапокалиптического фильма ужасов «Кадавр»

Вышел трейлер фильма Cadaver («Кадавр») от компании Netflix. Проморолик появился 22 сентября на YouTube-канале компании.

В ленте показывается мир после ядерной катастрофы. Семью, которая борется за выживание в опустевшем мегаполисе, заманивают в отель, предлагая «немного отвлечься от ужасной повседневной жизни». «Что делает нас человечными в такие времена? Что отличает нас от животных? Любовь? Грусть? Надежда? Выживания недостаточно», — говорится в трейлере.

Релиз картины назначен на 22 октября.

Режиссером выступил молодой норвежец Яранд Хердал. Его фильмография включает в себя научпоп-фильм «Где угодно», после работы над которым кинематографист переключился на музыкальные клипы. Он работал с такими крупными студиями, как Warner Music и Universal Music.

Американский мультимедиа-гигант Netflix занимается производством собственных фильмов и сериалов с 2013 года. В 2020-м на «Оскар» было номинировано 24 оригинальных фильма компании. Обогнав Disney по числу номинаций, Netflix в итоге получил всего две статуэтки.