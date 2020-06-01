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Вышел трейлер британского сериала про Скрипалей, «Новичок» и Солсбери

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В сети появился трейлер художественного сериала «Отравления в Солсбери», повествующего об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Клип опубликован на YouTube-канале «Би-би-си».

В трейлере подчеркивается, что сериал основан на реальных событиях. В нем будет показано, как от «Новичка» пострадали жители города Солсбери. Сериал «Отравления в Солсбери» будет выходить с 14-го по 16 июня на BBC One. Он будет состоять из трех эпизодов. В съемках приняли участие Энн-Мэри Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон. Роль Сергея Скрипаля исполнил Уэйн Сванн, его дочери — Джилл Винтерниц.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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