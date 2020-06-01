Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время беспорядков

Певица Ариана Гранде, актер Тимати Шаламе и десятки других знаменитостей вышли протестовать на улицы из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Мирные протесты проходили на фоне беспорядков, охвативших десятки городов США.

Гранде приняла участие в мирной демонстрации, прошедшей в Беверли-Хиллз и Западном Голливуде. Она сообщила об этом в Twitter, пожаловавшись на то, что мирные протесты не получают освещения в СМИ, где речь идет лишь о массовых беспорядках. Снимки ее участия в акции появились в соцсетях.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тесса Томпсон приняла участие в демонстрации в Лос-Анджелесе. В Twitter артистка также посетовала на отсутствие освещения мирных протестов в прессе.

Актер Тимати Шаламе («Зови меня своим именем») вышел на демонстрацию в Санта-Монике с плакатом, на котором перечислял имена темнокожих, погибших от рук полицейских. Он выложил видеозапись с акции в Instagram Stories, заявив, что полиция начала применять к протестующим слезоточивый газ.

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В протестах также приняли участие Джон Кьюсак, рэпер Machine Gun Kelly, актриса Эллен Пейдж, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, певица Кейлани, актер и рэпер Ник Кэннон, сообщает Entertainment Weekly. Портал TMZ отмечает, что на акциях также были замечены модель Эмили Ратаковски, рэперы Meek Mill и J. Cole, певицы Halsey и Tinashe.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

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