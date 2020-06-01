В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Об этом сообщает KSTP.

Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Сообщается, что люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. На кадрах также видно, что после остановки грузовика протестующие залезли на него.

Водителем машины оказался Богдан Вечирко, его взяли под арест без права выхода под залог. Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне сотрудники полиции обстреляли протестующих капсулами со слезоточивым газом. Участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению. После применения спецсредства демонстранты разбежались.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.

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