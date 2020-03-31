Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку

Британскую службу внутренней разведки MI5 возглавил Кен Маккаллум, который был следователем по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Reuters.

«Для меня эта команда стала работой всей жизни, и это огромная честь — теперь возглавить ее», — приводит агентство слова разведчика. Маккалум работал на MI5 в течение 25 лет. На посту он сменит Эндрю Паркера, который был главой службы с 2013 года. Отмечается, что обычно люди на этой позиции не задерживаются так долго: Паркер оставался из-за затянувшегося выхода Великобритании из Евросоюза.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

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