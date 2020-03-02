Племянница Скрипаля оценила шансы на встречу с дядей

Исчезновение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало большой потерей для всей семьи, однако спустя два года его близкие смирились, что больше никогда его не увидят. Об этом рассказала РИА Новости племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль.

По ее словам, исчезновение Скрипаля было тяжелым событием для семьи, потому что для всех он много значил, его любили. «Конечно, все привыкли к тому, что он рядом, решит любой вопрос», — сказала Виктория.

Она также рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не выходил на связь с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные члены семьи понимают, что шансы малы.

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«Хочется, конечно, увидеться… Но все в семье говорят, что это их (Сергея и Юлии) выбор, меньше любить мы их не стали», — сказала Виктория, отметив, что все понимают, что стали заложниками ситуации.

В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Местные специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Сейчас их местоположение неизвестно.

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