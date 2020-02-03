Великобритания отказалась раскрыть местоположение Скрипалей

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт отказалась раскрыть местоположение Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсант».

«Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно», — заявила Броннерт. На вопрос, живы ли Сергей и Юлия, она ответила утвердительно.

Помимо этого, дипломат заявила, что полиция собрала достаточное количество улик в отношении фигурантов дела, а также напомнила позицию Великобритании по этому вопросу. «Мы хотели бы решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово», — заключила она.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!