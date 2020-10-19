50 Cent спродюсирует фильмы ужасов

Американский рэпер Кертис Джексон, более известный слушателям как 50 Cent, спродюсирует три фильма ужасов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером в этих картинах выступит Элай Рот, известный по фильмам «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом и «Кто там» с Киану Ривзом. По словам Рота, их команда снимет такое кино, которое прежде боялись делать.

Как отмечает издание, 50 Cent займется производством продукции, сопровождающей киноленты. Чтобы реализовать это, компания рэпера G-Unit Film & Television подписала контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot. «Не могу дождаться момента, когда мы сможет показать миру то, что у нас получится», — признался Джексон.

50 Cent ранее выступал в качестве продюсера. В частности, он принимал участие в фильмах «Прежде чем я самоуничтожусь», «Под перекрестным огнем», «Подстава» и «Власть в ночном городе».