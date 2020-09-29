Okko представит в октябре подборку фильмов на любой вкус

Мультимедийный сервис Okko представит в октябре целую подборку фильмов на любой вкус. Среди них будет короткометражное кино, исторические фильмы, комедии, фэнтези, фильмы для всей семьи, документальные, хоррор, сказки, драматические мини-сериалы, корейские триллеры, боевики, мультфильмы.

В частности, с 1 октября выйдет фильм «Побег из претории», который может посоревноваться с «Побегом из Алькатраса» за звание самой необычной истории о спасении из тюрьмы по мотивам реальных событий.

Также с 1 октября можно будет увидеть альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя», состоящий из 5 короткометражных фильмов студентов киношколы («Цена любви», «Аутсорсинг», «Мультипликатор», «Надежда умирает последней» и «Маршрут построен»), не связанных друг с другом сюжетом, но объединенных общей идеей – пользой технологий для человека. Проект представляют Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko.

Кроме того, будут представлены: криминальная драма режиссера Джей Си Чендора с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях «Самый жестокий год», экшн режиссера Дэмиана Чапа «Пистолера», Дебютная режиссерская работа Евы Басс «Котел», мультфильм «Сказки серого волка».

Со 2 октября будут представлены: приключенческая комедия «Смотри как я», «Лесси.Возвращение домой». С 3 октября можно увидетьроссийское фентези «Эбигейл», с 5 октября — комедия Людовика Кольбо-Жюстена «Агент Лев», криминальный триллер «Сорвать куш».

С 7 октября — фильм ужасов Джордана Пила «Прочь», документальный фильм «Газовая страна», приключенческий фильм «Мумия», хоррор-адаптация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель», драма «Мустанг». С 8 октября можно увидеть комедию «Порнолоджи или милашка, как ты», драма «Верю в любовь», фантастический фильм «За пределами Вселенной», с 9 октября — мультфильм «Зов джунглей», фильм для детей «Волшебное зеркало или двойные неприятности», с 11 октября — фильм «7 часов на соблазнение», с 12 октября — «Героические лузеры», с 15 октября — триллер «Ад по соседству», «Девушка с браслетом», фильм «Медный всадник России», с 19 октября — драма «Девушка-невидимка», с 21 октября — фильм «Метеорит», с 22 — криминальный триллер «Опасная авантюра», с 23 октября — фантастическая лента «Нимани», с 25 октября — анимационный фильм «Белка и Стрелка: карибская тайна» (эксклюзив Okko), с 26 октября — криминальная драма «Афера века», драматический мини-сериал «Отыграть назад», с 27 октября — историческая комедия «Мисс плохое поведение», с 30 октября — драма «Проклятый дом», драма «Бекки», триллер «Незваный гость».

