На Оkko пройдет кинофестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон»

Кинофестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон» пройдет в онлайн-формате с 18 по 24 сентября 2020 года на мультимедийном сервисе Оkko. Проект осуществляется совместно с Французским институтом при посольстве Франции в России и кинотеатром «Пионер». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе сервиса.

Онлайн-формат фестиваля позволит зрителям всей страны познакомиться с лучшими современными французскими картинами, которые не выходили в прокат в России. Отличной новостью для любителей «Французских каникул» станет то, что посмотреть фильмы фестиваля можно будет бесплатно и без ограничений по количеству просмотров.

В программе этого года — лучшие образцы французского жанрового кино. На фестивале будут представлены комедии, трагикомедии и драмы, ставшие популярными у себя на родине, а также отмеченные на международных кинофестивалях. Откроет программу семейная комедия «Феличита» режиссера Брюно Мерля.

Драма обладателя премии Каннского фестиваля Андре Тешине «Прощание с ночью» с Катрин Денев в главной роли расскажет о конфликте поколений с отсылками к Чехову. История об усыновлении ребенка «В добрые руки», основанная на реальных событиях, получила семь номинаций на премию «Сезар». Дебютный фильм сценаристки Мари-Софи Шамбон и драма взросления «100 килограммов звезд» — это актуальная история о принятии себя и своей внешности, преодолении одиночества и поиска настоящих друзей.

В программу также вошел лучший фильм по мнению зрителей Венецианского кинофестиваля 2019 года — комедия Манель Лабиди «Кушетка в Тунисе» с уже широко известной Голшифте Фарахани («История Элли», «Совокупность лжи», Цыпленок с черносливом», «Патерсон»). Последний фильм фестиваля — трагикомедия «Алиса и мэр», размышляющая о том, как соотносятся философские идеи об идеальном мире и реальная политика. Фильм Николя Паризера получил премию «Сезар» за лучшую женскую роль (Анаис Демустье) и награду Каннского фестиваля в двухнедельнике режиссеров.

Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

«C 18 по 24 сентября вас ждет специальный выпуск фестиваля "Французские каникулы". Совместно с кинотеатром "Пионер" и мультимедийным сервисом Okko мы задумали фестиваль, который как бархатный сезон продолжил бы летнее настроение и стал доступным для зрителей на всей территории России, вне зависимости от эпидемиологической ситуации, — говорит атташе по кино Французского института при посольстве Франции в России Мари Ваше. — Сейчас, как никогда, кино призвано нас объединить, заставить мечтать, переживать новые чувства и эмоции. Каждый фильм фестиваля — это приглашение отправиться в другие края, полные возможностей, дающие новые устремления и мотивирующие нас взглянуть по-новому на окружающий мир. Традиционно разнообразная программа фестиваля знакомит вас с лучшими французскими фильмами в оригинальной версии с русскими субтитрами. Фестиваль "Французские каникулы. Бархатный сезон" — это возможность для зрителей, не покидая дома, открыть для себя окно во Францию и ее культуру. Мы надеемся, что у фестиваля появится много новых зрителей, а представленные в программе картины вдохновят и дадут заряд сил на предстоящий осенний период».

«Мы рады стать своего рода "площадкой" для проведения кинофестиваля "Французские каникулы" в этом году. Онлайн-формат дает возможность расширить географию и предоставить возможность всем любителям французского кино по всей России посмотреть лучшие картины и прикоснуться к великой культуре в удобном для себя формате. Сегодня, когда нет возможности свободного передвижения между странами, это наиболее актуально. Мы продолжаем расширять линейку контента для зрителей мультимедийного сервиса Okko и, благодаря партнерству с Французским институтом при посольстве Франции в России и кинотеатром "Пионер", картины-участники французского кинофестиваля стали очень ярким и красивым пополнением коллекции». — рассказал директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов.