Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертов

Мультимедийный сервис Okko совместно со Сбербанком запустил бесплатную медиатеку «Когда все дома» с коллекцией фильмов, записей спектаклей, концертов проекта «Шоу ON!», виртуальных экскурсий и тренингов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в медиатеке представлены спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн», записи концертов звезд-участников проекта «Шоу ON!», тренировки от атлетов и актеров «#ФитнесПротивВируса», коллекция детских передач «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь», кулинарная подборка «Готовим дома» и коллекция фильмов о путешествиях и экзотических странах «Весь мир дома».

Медиатека доступна в Okko бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей в приложениях Smart TV и Android, на Okko SmartBox, на сайте Okko, а также на устройствах iOS в подписке «Оптимум» и «Премиум».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!