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Эмин и «Сплин» устроят онлайн-концерты в Okko

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Исполнитель Эмин и группа «Сплин» проведут онлайн-концерты в рамках программы «Шоу ON!», организуемой онлайн-кинотеатром Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект создан для поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий в период карантина и самоизоляции.

Трансляция выступления Эмина запланирована на 4 апреля, она начнется в 17:00 по московскому времени. Концерт доступен подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что артист планирует исполнить главные хиты, такие как «Я лучше всех живу», «Начистоту», «Нежная» и другие композиции из альбома «Девочка моя». Эмин также выступит с новым синглом «Камин», записанным совместно с исполнителем JONY. «В период карантина и самоизоляции люди не могут ходить в кино, театры, на концерты, видеться с друзьями. У нас сейчас есть уникальная возможность принести нашу музыку онлайн в каждую семью, а у зрителей — остаться дома вместе с родными и насладиться концертом», — рассказал Эмин.

С Эмином выступят специальные гости — звезды российского шоу-бизнеса JONY и Григорий Лепс.

Концерт группы «Сплин» состоится 3 апреля в 19:00 по московскому времени. Трансляция также будет доступна подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox, на show.okko.tv, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

В рамках выступления участники коллектива также ответят на вопросы поклонников, задать их можно во «ВКонтакте», а авторы лучших вопросов будут награждены подписками от Okko и подарками от группы.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko. Выступления в рамках шоу проходят по пятницам и субботам.

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