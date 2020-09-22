Okko представит новые форматы и снимет сериалы

Okko первым из российских мультимедийных сервисов покажет видео в 8K, самом высоком на данный момент разрешении. В числе первых фильмов в 8K Okko представит «Олдбой», «Пятый элемент» и «Неудержимые 3». Среди эксклюзивных премьер сервиса также такие документальные фильмы серии The Explorers — Planet Inventory, как «ЮАР. Дикая саванна», «Канадская Арктика. Царство льда» и другие. Подборка контента в разрешении 8K появится в октябре и будет регулярно пополняться.

Okko также анонсировал запуск сервиса Okko Kids с функциями родительского контроля, гарантирующими безопасное смотрение для маленьких зрителей. Адаптированный интуитивный интерфейс Okko Kids позволит легко искать любимые мультфильмы и передачи, а благодаря возможности выбора одной из трех возрастных категорий дети любого возраста смогут смотреть идеально подходящий контент. Запуск сервиса состоится в конце 2020 года. Контент будет отобран детскими психологами и известными родителями.

Okko Studios, департамент, отвечающий за создание собственного контента Okko, анонсировал старт съемок сразу двух новых эксклюзивных проектов — сериалов «В клетке 2» и «Моя большая тайна». Социальная драма «В клетке 2» продолжает сюжет первой части, повествуя о новой главе Империи, стремящейся отомстить за сына. В сериале снимутся Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Люба Аксенова.

Детективный триллер «Моя большая тайна» расскажет о загадочной гибели студентки в экспериментальном кампусе на острове Русский и друзьях, расследующих ее смерть. В сериале сыграют Кристина Кучеренко, Иван Макаревич, Александра Соловьева и другие. Подробную информацию о проектах, составе творческих групп и актерских составах представители Okko Studios раскроют в ближайшее время.

«Высокие технологии, отличный сервис и уникальный контент — ключевые причины, благодаря которым в первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка мультимедийных сервисов. Когда-то мы первыми показали видео в 4K, а теперь с удовольствием задаём новую планку высокого разрешения, первыми в России представив видео в 8K. Я уверена, что ценителей самых передовых технологий впечатлит разрешение 8K в Okko, родители и дети будут в восторге от Okko Kids, а поклонникам российских сериалов понравятся новые проекты Okko Studios», — сказала генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева.