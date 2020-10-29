Названы самые страшные книги по версии российских читателей. Об этом сообщает издание Buro 24/7 со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом аудиокниг Storytel.

Список возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В первую десятку также вошли произведения «Оно» и «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, «Нож» Ю Несбе, «1794» Никласа Натт-о-Дага, «Аспект дьявола» Крейга Рассела, «Жертва без лица» Стефана Анхема, «Серебряная дорога» Стины Джексон, «Пищеблок» Алексея Иванова и «Вонгозеро» Яны Вагнер.

Помимо «Мастера и Маргариты», в число наиболее страшных классических книг были включены «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете, «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта, «Дракула» Брэма Стокера и «Вий» Николая Гоголя.

Ранее было проведено исследование, по результатам которого опубликован список самых страшных фильмов. На первом месте оказался «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году. Кроме того, в тройку вошли «Астрал» и «Заклятие».