Российские звезды появились на дне рождения дочери Киркорова без масок

Российские звезды появились на дне рождения дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории без масок несмотря на пандемию коронавируса. Он разместил фото и видео с праздника на своей странице в Instagram.

«В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать 9-летие моей принцессы @allavictoriyakirkorova», — написал Киркоров в посте, прикрепив видео с вечеринки.

На кадрах видно, что никто из приглашенных гостей не надел маску или другие средства индивидуальной защиты. На празднике присутствовал 88-летний отец музыканта Бедрос Киркоров. Помимо него на мероприятии появилось множество звезд, в том числе певица Ольга Бузова со своим возлюбленным Давой (Давид Манукян), певец Сергей Лазарев, певица Ани Лорак, телеведущий Андрей Малахов и другие.

В ходе мероприятия Киркоров заявил, что коронавируса бояться не стоит. «Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди», — сказал Киркоров.

В марте 2020 года певец Лев Лещенко заразился коронавирусом после того, как побывал на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Также на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, и другие российские звезды.