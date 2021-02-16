Киркоров оценил возможность примирения Бузовой с бывшим возлюбленным

Российский поп-певец Филипп Киркоров оценил возможность примирения телеведущей Ольги Бузовой с бывшим возлюбленным блогером Давой (Давидом Манукяном). Свое мнение исполнитель высказал в беседе с порталом «Собеседник».

«Все зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй», — поделился Киркоров, отметив, что паре нужно переходить от вражды к дружбе. В пример он привел себя и свою бывшую жену Аллу Пугачеву.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что любит и Бузову, и Манукяна, и желает обоим счастья.

22 января Бузова сообщила о расставании с Давой, указав на агрессивное поведение блогера в отношениях с ней. Пара была вместе около двух лет.