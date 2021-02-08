Бывший возлюбленный Бузовой сильно похудел и удивил Малахова

Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) сильно похудел за время участия в телешоу «Танцы со звездами», чем удивил ведущего проекта Андрея Малахова. На паркет он вышел без повязки на руке, которую носил из-за травмы.

После танцевального выступления Давы с партнершей Дарьей Палей Малахов с удивлением отметил, что Манукян худеет буквально с каждой неделей. Блогер подтвердил, что продолжает сбрасывать вес во время съемок.

«Что говорит бабушка, Дава, как она вообще терпит, что тебя становится все меньше?» — спросила его член жюри Дарья Златопольская. «Я на строгой диете и уже скинул шесть килограммов. Мы занимаемся на полную, несмотря на запрет врачей танцевать из-за руки. Я на свой страх и риск», — подчеркнул Манукян.

Ранее Дава высказался о расставании с Бузовой. Он отметил, что это «пройденный этап» и что «все, что начинается, может и закончиться». Блогер не поделился другими подробностями, заявив, что не хочет говорить о личной жизни.

О разрыве отношений с Давой Бузова сообщила фанатам в конце января. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но отметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет.