Бузова попала в клинику из-за истощения

Телеведущая и певица Ольга Бузова попала в подмосковную клинику Verba Mayr из-за проблем со здоровьем. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Знаменитость рассказала поклонникам, что ежегодно проходит обследование у врачей, однако в 2021 году она решила проверить здоровье раньше из-за плохого самочувствия. «Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — пояснила исполнительница.

По словам Бузовой, медики диагностировали у нее истощение, порекомендовали набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины. «Помните, на "Ледниковом периоде" у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — призналась телеведущая.

На данный момент сторис удалены из Instagram-аккаунта исполнительницы.

22 января Ольга Бузова сообщила фанатам, что рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода она начала музыкальную карьеру.