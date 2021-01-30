Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» пошутил над своей коллегой и певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Запись программы опубликована на YouTube.

В частности, Ургант попросил рассказать гостью о ее «мальдивском браке» и о том, «почему после такого обдуманного, изящного решения, чтобы вас поженил дворецкий» было принято «роковое решение» расстаться.

Бузова в ответ заметила, что не готова говорить на эту тему, и процитировала слова из песни Аллы Пугачевой: «Крикну, а в ответ — тишина, / Снова я останусь одна, / Сильная женщина плачет у окна».

«Ты сильная женщина, легко это переживешь, а ему бог— судья. Так ты говоришь, когда пишешь проклятья? Ладно, не будем эту рану трогать, пускай она хоть чуть-чуть подсхватится», — заключил Ургант.

Днем ранее, 29 января, телеведущая Ксения Собчак высмеяла видео, которое ее Бузова опубликовала после расставания с Манукяном. В пародийном видео ведущая в шутку заявила, что расстается со своим мужем режиссером Константином Богомоловым, и опубликовала фейковую переписку, в которой якобы ссорится с возлюбленным и которая во многом повторяет переписку Бузовой и Давы.

Ольга Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой 22 января. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи». Сам блогер прокомментировал произошедшее, отметив, что это «пройденный этап». «К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться», — сказал он.

Предполагаемая свадьба пары на Мальдивах состоялась в начале января. Для России брак, заключенный в республике, не имеет законной силы, поэтому церемонии на островах считаются символическими.