Стало известно о долгах и аресте имущества Давы

Рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, задолжал крупную сумму денег, а на его имущество наложен арест. Об этом стало известно журналистам «Комсомольской правды».

Авторы материала выяснили, что в конце 2015 года Манукян в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами и получил от них более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. При этом сроком выполнения работ в документе было указано 15 марта 2016 года, а стоимость жилья, согласно распискам, была оплачена в полном объеме, однако доступ к объекту инвесторы так и не получили, вопреки условиям заключенной сделки.

«Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома, и им известно, что строительство завершено — в доме проживают люди, однако сообщение от застройщика о готовности объекта к передаче инвесторы не получали», — указали журналисты со ссылкой на данные Ленинского районного суда.

Также известно, что от встреч Манукян отказывается, на телефонные звонки не отвечает, а от получения телеграммы с требованием исполнить условия договора он отклонился. Впоследствии оказалось, что квартира, о которой идет речь, была перепродана другому человеку.

На данный момент риелторы ищут способы взыскать с блогера долг. При этом, согласно информации судебных приставов, официально у Давы нет никакого имущества.

Как уточнил в беседе с изданием юрист Константин Зиновьев, у истцов есть два способа вернуть свои деньги: либо объявить Манукяна банкротом — тогда все его сделки по переписи или перепродажи имущества за последние три года будут аннулированы, и активы пойдут на погашение долгов, — либо при поддержке приставов потребовать от заказчиков рекламы в Instagram Давы сумму обещанного ему гонорара.

22 января Ольга Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи». Сам блогер прокомментировал произошедшее, отметив, что это «пройденный этап». «К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться», — сказал он.