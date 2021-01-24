Цискаридзе оказался родственником бывшего возлюбленного Бузовой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе оказался дальним родственником бывшего возлюбленного телеведущей Ольги Бузовой, рэпера Давы (Давида Манукяна). Он заявил об этом в эфире программы «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

Цискаридзе рассказал, что намерен лично пообщаться с Манукяном и раскрыть все подробности. Рэпер ответил, что его бабушка обрадуется этой новости.

«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник», — сказал Цискаридзе.

Ранее сообщалось, что Манукян получил травму во время репетиции в проекте «Танцы со звездами». Он попал в больницу после того, как у него вылетело плечо из сустава.

22 января Бузова объявила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время отметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Она разместила в Instagram часть нецензурной переписки с партнером, в которой утверждала, что Дава ее бьет, а также «плюет в лицо и оскорбляет».