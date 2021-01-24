Бывший возлюбленный Бузовой попал в больницу

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, рэпер Давид Манукян получил травму во время репетиции в проекте «Танцы со звездами». Как сообщает Starhit, он попал в больницу после того, как у него вылетело плечо из сустава.

Издание опубликовало фотографии артиста на койке в одной из московских клиник. Отмечается, что пока неясно, продолжит ли он участие в шоу, которое выходит на канале «Россия 1».

Ранее Бузова объявила о расставании с Манукяном после почти двух лет отношений. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время отметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи».

Артистка разместила в Instagram часть нецензурной переписки с партнером. В ней она задалась вопросом, не пора ли ей рассказать его матери, «какое он чудовище на самом деле». «Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь?» — обращалась к нему телеведущая.

В реальность расставания Бузовой и Манукяна поверили не все. Сваха Роза Сябитова, известная по шоу «Давай поженимся!», оценила их пару как «успешный и денежный проект», а их роман, равно как и разрыв, назвала хайпом.