Бузова опубликовала нецензурную переписку с Давой и назвала его чудовищем

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала часть нецензурной переписки в WhatsApp с блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. В сторис Instagram она показала скриншоты сообщений, в которых называла возлюбленного чудовищем.

В переписке пара ссорится перед Новым годом, незадолго до расставания. Так, Дава пишет, что намерен уехать от Бузовой в Новый год. Говоря о выборе места для отдыха, он использует нецензурную брань. «Лучше бы в Москве был», — отмечал блогер.

Также Бузова отправляла Даве скриншотом поста его матери, в котором женщина хвалила сына, называла его «мое солнечное чудо». «Может пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь?» — написала певица.

Ранее Ольга Бузова объявила, что рассталась с Давидом Манукяном. Тогда она указала, что человек «творил страшные и не понятные для нее вещи» без указания подробностей. Однако ведущая также поблагодарила его за мгновенья счастья.

По неофициальным данным, в начале 2020 года Дава сделал Бузовой предложение на отдыхе в Таиланде. В прошлом Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а после расставания с ним начала музыкальную карьеру.