Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

Ведущая и певица Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян, известный как Дава, высмеяли ажиотажный спрос на туалетную бумагу, возникший в некоторых городах из-за распространения коронавируса. Ролик, в котором иронически обыгрывается гипотетический дефицит товара, Бузова опубликовала в Instagram.
В начале видео певица изображает нервное ожидание. Когда Манукян стучит в дверь и входит в комнату, задает ему вопрос: «Принес?» Он отвечает утвердительно и гордо демонстрирует упаковку туалетной бумаги из четырех рулонов. Бузова восхищенно называет его добытчиком и расцеловывает.
«Мои хорошие, что за паника с бумагой? Ее реально нет нигде. Воду же и мыло никто не забирает», — подписала певица к видео. Многие подписчики Бузовой разделили ее настроение по поводу ажиотажа вокруг туалетной бумаги. «Я тоже не понимаю эту панику. Люди с ума посходили. Зато у всех попы будут чистые», — написала volovidnik_lera.
Ранее повышенное внимание к продажам туалетной бумаги высмеял телеведущий Иван Ургант. В прологе шоу «Вечерний Ургант» он вместе с актером и режиссером Григорием Добрыгиным разыграл сценку, в которой туалетная бумага была представлена как крайне ценный товар.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения