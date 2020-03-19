Телеведущий Иван Ургант высмеял ажиотажный спрос на туалетную бумагу на фоне распространения коронавируса в России в эфире шоу «Вечерний Ургант». Отрывок выпуска опубликован в YouTube.

В прологе передачи актер и режиссер Григорий Добрыгин вручил Урганту чемодан, в котором лежали четыре рулона туалетной бумаги. Шоумен спросил, почему Добрыгин принес так мало. Режиссер ответил, что больше не было. «Ладно, сегодня продержусь, завтра будем решать», — заключил ведущий шоу.

В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого многие торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что команда шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на Первом канале, приняла решение снимать следующие выпуски без зрителей в студии. Причиной стало распространение коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!