Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко

Ведущая и певица Ольга Бузова разоткровенничалась о своих отношениях с мужчинами на шоу «Еще не вечер!» юмористки Елены Степаненко. Выпуск опубликован на YouTube-канале «России 1».

Она призналась перед Степаненко, что всегда влюблялась первой и не испытывала безответной любви. «Все мои отношения были раз и навсегда. То есть каждый мой молодой человек. Их было, кстати, не так много», — отметила Бузова. Певица рассказала, что до встречи и свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее личной жизни была безумная влюбленность в молодого человека, с которым жила в разъездах между Москвой, Санкт-Петербургом и Финляндией.

Бузова также вспомнила, что однажды в разговоре с Тарасовым сказала ему, что «если он без ног останется, то посадит его голову в банку и будет возить с собой». «Оля, может, он этого испугался? Как это ты придумала? Голову в банку посажу?» — удивленно заметила Степаненко.

По словам певицы, в выборе потенциального партнера она очень избирательная, поэтому все отношения Бузовой были длительные, серьезные. На вопрос Степаненко, считала ли она отношения с каждым партнером, что «они на всю жизнь», Бузова ответила утвердительно. «Убеждена была на миллиард тысяч процентов!» — сказала певица.

Она пояснила, что развод с Тарасовым переживала очень сильно: «Я была на грани срыва, у меня жизнь реально остановилась, будто она не имеет никакого смысла». Певица рассказала, что у нее был план мести Тарасову, но она не стала его реализовывать. «Придумала всю машину обложить тухлыми яйцами, внутри везде помет и навоз — чтобы воняло», — рассказала Бузова. Однако вместо этого она помыла подаренный ей автомобиль и вместе со всеми документами передала бывшему супругу.

В настоящее время Бузова живет вместе с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. По данным СМИ, певица согласилась стать его женой, так как в начале 2020 года мужчина сделал ей предложение на отдыхе в Таиланде. Ранее Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году. В октябре 2016-го появилась информация о размолвке между супругами. В декабре 2016 года стало известно, что пара официально развелась. Во время участия в реалити-шоу «Дом-2» Бузова встречалась с Романом Третьяковым.

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