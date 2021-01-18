Телеведущая Ольга Бузова отказалась уходить с телевидения после закрытия реалити-шоу «Дом-2», в котором она была ведущей. В Instagram певица сообщила, что на телеканал ТНТ возвращается шоу «Бородина против Бузовой» с ее участием.

«Мы снова вместе и вновь на канале ТНТ. Как вы уже поняли, шоу "Бородина против Бузовой" возвращается», — написала телеведущая. Она также отметила, что команда проекта планирует делать все, чтобы телепередача продолжалась с «еще большим успехом».

По словам Бузовой, первый в 2021 году выпуск снимали в течение пяти часов. Ведущая призналась, что это было «невероятно эмоционально и сложно», а также призвала подписчиков делиться мнением о шоу в комментариях.

В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2», одними из ведущих которого были Бузова и Бородина. Причиной такого решения назвали низкие рейтинги шоу и отказ рекламодателей от сотрудничества. Позже появилась неофициальная информация о том, что съемки возобновятся в 2021 году, но уже для другой платформы.