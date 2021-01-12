Бузова показала фото в бикини и напугала фанатов чрезмерной худобой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в бикини, и напугала своих поклонников чрезмерной худобой. Публикация и комментарии пользователей появились в Instagram во вторник, 12 января.

На снимке Бузова позирует спиной к камере во время отдыха на Мальдивах. Она одета в раздельный купальник с ярким цветочным принтом в оранжевых и голубых оттенках. «(...) Идем есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве», — подписала знаменитость пост, который за несколько часов набрал более 300 тысяч лайков.

Фанаты не оценили фигуру телеведущей и высказались на эту тему в комментариях под снимком. «Не самое удачное фото», «Зад страшный, честно», «Чему там худеть, там подтягивать тело надо, обвисшая вся», «Что с вашими ягодицами? Все обвисли», «Она стала еще худее, какой ужас!», «Тебе нужно уже поправляться, а не худеть», «Без содрогания не взглянешь», — критиковали они.

Ранее в январе в сети появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах. В ролике видно, что на празднике присутствовали только сами молодожены. Свадебный шатер соорудили на берегу океана.