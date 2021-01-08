Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах

В сети появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах. Кадры церемонии опубликовал «Starhit».

На видео заметно, что на празднике присутствовали только сами молодожены. Свадебный шатер соорудили на берегу океана. День свадьбы пара выбрала неслучайно, недавно Ольга и Давид отметили 17 месяцев отношений.

Для России брак, заключенный на Мальдивах, не имеет законной силы, поэтому церемонии на островах считаются символическими.

Бузова согласилась стать женой Давида в конце января. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет.