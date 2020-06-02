Жених Бузовой похвастался покупками на миллион рублей в день открытия магазинов

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, похвастался в соцсетях покупками на миллион рублей, которые совершил 1 июня, в первый день открытия непродовольственных магазинов в Москве. Сторис появились в его закрытом Instagram-аккаунте.

«Я вчера себе настроение поднимал, как мог, и потратил миллион на покупки из ЦУМа», — поделился Манукян. Далее он показал кроссовки Versace стоимостью около 70 тысяч рублей, куртку Balenciaga за 93 тысячи рублей и множество футболок разных цветов того же бренда.

Кроме того, 27-летний блогер продемонстрировал на своем запястье часы Rolex, а также бриллиантовое кольцо Van Cleef & Arpels, купленное в подарок для Бузовой. Стоимость украшения составляет почти 10 тысяч долларов (690 тысяч рублей).

Ранее в мае Давид Манукян показал на видео татуировку с именем возлюбленной. Так, в квартиру блогера приехал мастер, который по эскизу набил ему рисунок с изображением сердца и именем Оля. Манукян решил сделать татуировку после того, как его совместная фотография с Бузовой набрала два миллиона лайков.

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