Подсчитана стоимость украшений российских звезд

Кольцо певицы Аллы Пугачевой, полученное в подарок от супруга, юмориста Максима Галкина, оценивается в три миллиона рублей. Стоимость этого и других драгоценностей российских звезд оценил дизайнер украшений Влад Торхов, пишет «Комсомольская правда».

По словам эксперта, знаменитость надела кольцо с массивным топазом на премьеру нового фильма Андрея Кончаловского. Изготовитель украшения не называется, однако предполагается, что оно было сделано на заказ.

Торхов также прокомментировал колье с россыпью золотых крестов журналистки Ксении Собчак, созданное дизайнером Яной Расковаловой. Его примерная цена — миллион рублей.

На телеведущей Виктории Лопыревой заметили комплект бренда Yanush Gioielli. Серьги и кольцо из белого золота 750-й пробы с драгоценными камнями общим весом более 20 карат оцениваются в 800 тысяч долларов (51 миллион рублей).

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На ковровой дорожке Metropolitan Opera в Нью-Йорке оперная певица Анна Нетребко появилась в бриллиантовых серьгах и браслете компании Chopard High Jewellery за 3 миллиона долларов (192 миллиона рублей).

Дизайнер дал оценку и двум кольцам девушки рэпера Тимати, фотомодели Анастасии Решетовой. Одно из них — инкрустированное цитринами — изготовлено ювелирным домом Chopard. Второе обручальное кольцо с бриллиантом весом 36 карат певец подарил Решетовой в честь рождения сына. Вместе украшения стоят около 12 миллионов рублей.

Бриллиантовые серьги и колье актрисы Юлии Высоцкой оценили в 20 миллионов рублей. Примерно столько же стоят изумрудные шандельеры (массивные серьги со множеством деталей) певицы Ольги Бузовой, созданные ювелирной компанией Graff.

В январе Бузова похвасталась в stories своего Instagram-аккаунта дорогостоящим украшением, который ей подарил один из поклонников. На фотографиях, которые появились в соцсетях, были запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.

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