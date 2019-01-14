Бузова похвасталась подарком фаната за 10 миллионов рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась в stories своего Instagram-аккаунта дорогостоящим украшением, который ей подарил один из поклонников.

На фотографиях, которые появились в соцсети 13 января, запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.

Фото: @buzova86 Браслет Cartier Juste Un Clou стоимостью 3 320 000 рублей 1 /2

«Сумасшедший! Спасибо», — поблагодарила Бузова неизвестного фаната.

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На официальном сайте Cartier один из указанных браслетов продается по цене 6,1 миллиона рублей, второй — за 3,32 миллиона рублей.

В прошлом году историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.

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