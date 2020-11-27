Возлюбленный Бузовой рассказал о строгом запрете лайкать других девушек

Блогер Давид Манукян, возлюбленный ведущей и певицы Ольги Бузовой, рассказал, что ему строго запрещено лайкать фотографии других девушек в соцсетях. Об этом он сообщил в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Ведущая попросила Манукяна рассказать, что делать, если поставил лайк другой девушке и это обидело возлюбленную. «Ты что? Там сразу убийство, если кого-то так лайкну. На это запрет полный», — подчеркнул блогер.

Манукян пояснил, что его отношения с Бузовой начались как раз во время съемок клипа на песню «Лайкер», где по сюжету «она как раз борется с мужиком, который лайкает других баб» в соцсетях.

Он добавил, что может поставить лайк под женскими публикациями только в исключительных случаях. «Если по работе еще, известных, с кем пересекаемся постоянно по работе. Если вот так незнакомого кого лайкнешь — все, хана», — заметил Манукян.

Блогер добавил, что Бузова ревнивая, но это верно и про него. «Да я сам жестко ревнивый, и она ревнивая. Мы оба темпераментные люди», — заключил Манукян.

Ранее Давид Манукян пострадал из-за аварии. Инцидент произошел во время съемок клипа: блогер попал в ДТП и получил травму плеча, после чего отправился в травмпункт. После больницы Манукян вернулся на площадку.

По неофициальной информации, в конце января Бузова согласилась стать женой Манукяна. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. В настоящее время пара живет вместе и периодически публикует общие фото в соцсетях.