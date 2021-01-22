Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Давы в Instagram

Телеведущая Ольга Бузова призвала своих поклонников к тотальной блокировке Instagram-аккаунта бывшего возлюбленного, блогера Давида Манукяна, известного как Дава. Об этом она сказала в своих сторис.

«Я его заблокировала, и если вы меня любите, то вы тоже это сделаете», — отметила она. Ведущая подчеркнула, что крайне плохо себя чувствует после расставания.

По словам Бузовой, она до конца не уверена, поступила ли правильно, что так публично объявила о расставании с Давой. «Я не знаю, делаю я правильно или нет. Да, и так бывает. Я могу ошибаться, простите меня все, но вот сейчас так», — заключила певица.

Ранее Ольга Бузова опубликовала часть нецензурной переписки с Давой в WhatsApp, а также показала скриншоты сообщений, в которых называла возлюбленного чудовищем.

Утром 22 января Бузова сообщила, что рассталась с возлюбленным. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода она начала музыкальную карьеру.