Ведущая «Давай поженимся» оценила роман и расставание Бузовой и Давы

Ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале Розя Сябитова прокомментировала информацию о расставании певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. В интервью «Говорит Москва» Сябитова оценила их роман и пришла к выводу, что пара устраивает шоу ради пиара.

«Хайповая история. Бузова — успешный и денежный проект, нравится он или нет. Никакой смысловой нагрузки не несет она. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание. Они же не могут расстаться интеллигентно, тем более они не женаты. Значит, надо мордобитие, российские люди это любят», — высказалась ведущая Первого канала.

22 января Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».

Позже Бузова опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом. В ходе беседы Дава неоднократно использовал нецензурную брань. В одном из сообщений Бузова предложила рассказать матери Давы, что ее сын бил возлюбленную, плевал ей в лицо и оскорблял.