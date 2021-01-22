Помощница Давы рассказала о его чувствах после расставания с Бузовой

Помощница блогера Давида Манукяна, известного как Дава, рассказала о его чувствах после расставания с телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как уверяет помощница блогера Анна, Манукян не комментировал тему разрыва отношений и не собирается этого делать. «Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет», — сказала она.

Собеседница издания также заявила, что о резких высказываниях матери Манукяна в адрес Бузовой ей ничего не известно. По ее словам, блогер сейчас очень занят из-за ежедневных репетиций. «Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать», — подчеркнула Анна.

22 января Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».

Позже Бузова опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом. В ходе беседы Дава неоднократно использовал нецензурную брань. В одном из сообщений Бузова предложила рассказать матери Давы, что ее сын бил возлюбленную, плевал ей в лицо и оскорблял.