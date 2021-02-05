Батрутдинов высказался о любовных терзаниях Бузовой

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов поддержал ведущую и певицу Ольгу Бузову, с которой долгое время находится в дружеских отношениях. В комментарии Starhit он высказался о ее любовных терзаниях.

«Оля — крепкая, сильная женщина, и, я думаю, она вытерпит все», — сказал Батрутдинов, стремясь поддержать Бузову после расставания с блогером Давидом Манукяном (Давой).

При этом комик также рассказал о планах встретить 14 февраля не в одиночестве. Он отметил, что в современном мире знакомиться надо не в библиотеке, а заглянуть «в какую-нибудь из социальных сетей».

«Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь», — добавил Батрутдинов.

Ранее Бузова рассказала о своих отношениях с Батрутдиновым. Многие поклонники в соцсетях отмечали, что из них получилась бы прекрасная пара. Однако ведущая заверила, что они являются друзьями и что «между ними ничего не было и уже не может быть».

22 января Бузова сообщила о расставании с Давой, указав на агрессивное поведение блогера в отношениях с ней. Пара была вместе около двух лет. Бузова и Батрутдинов вместе снимались в шоу «План Б» на ТНТ. В проекте каждый из них искал другому вторую половину, но в итоге ни один так и не нашел партнера. Комик признавался, что определяет отношения с Бузовой как «дружба на грани», и говорил, что ему не хочется эту грань переходить.