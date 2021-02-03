Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Свою симпатию к комику она оценила, отвечая на вопросы поклонников в Instagram.

Так, пользовательница спросила ее, в каких отношениях с Батрутдиновым она находится в настоящее время, после расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. «Из вас получилась бы прекрасная пара. Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, непонятно», — указала поклонница ведущей, говоря с ней о Батрутдинове.

«Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями», — ответила Бузова, вероятно опечатавшись при наборе фразы. Скорее всего, певица хотела сообщить, что они с комиком стали друзьями и поэтому ни о каких романтических отношениях они и не помышляют.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что попала в подмосковную клинику Verba Mayr из-за проблем со здоровьем. Она решила проконсультироваться с медиками из-за плохого самочувствия, проблем со сном и отсутствия аппетита.

22 января Ольга Бузова сообщила фанатам, что рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет.

Бузова и Батрутдинов вместе снимались в шоу «План Б» на ТНТ. В проекте каждый из них искал другому вторую половину. Анонсировалось, что Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару. Батрутдинов в финале шоу выбрал участницу Маргариту Гаврилову, Бузова же отвергла двух финалистов, оставшись без пары. Сам комик признавался, что определяет отношения с Бузовой как «дружба на грани», и говорил, что ему не хочется эту грань переходить.