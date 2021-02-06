Отец Бузовой предложил Даве «разнулить» отношения

Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Игорь прокомментировал расставание дочери с рэпером и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Мужчина рассказал о страданиях артистки и предложил способ решения вопроса, оставив комментарий в Instagram-аккаунте ее бывшего возлюбленного. Об этом сообщает StarHit.

Бузов высказался об отношениях дочери под публикацией, в которой Дава рассказал о новом музыкальном треке и поделился фрагментом мелодии. «Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает», — написал отец телеведущей.

Комментарий, который позднее был удален, набрал несколько сотен лайков. Некоторые подписчики блогера оценили идею Бузова и попросили поспособствовать примирению пары. Однако другие участники обсуждения усомнились в чувствах Давы, назвав его тираном, и не увидели необходимости продолжения отношений.

Бузова объявила о расставании с Давой в январе 2021 года. Тогда телеведущая назвала себя «свободной девушкой» и попросила подписчиков не задавать ей вопросов об их отношениях. Позже она опубликовала часть нецензурной переписки с блогером в WhatsApp, в которой назвала его чудовищем.