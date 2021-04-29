Москвичи раскрыли траты на ремонт жилья

Большинство москвичей, приобретающих квартиры в новостройках, отдают предпочтение лотам с предчистовой отделкой (whitebox) или вовсе без отделки. 40 процентов новоселов готовы потратить на ремонт до 1 миллиона рублей, показал опрос, проведенный столичным дизайн-бюро «Идея Плюс» и агентством недвижимости «БЕСТ-Новострой» (результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили интервьюеры, 41 процент покупателей новых квартир рассматривают варианты с предчистовой отделкой (whitebox), 30 процентов выбирают проекты без отделки, 17 процентов — квартиры с готовым дизайн-проектом и отделкой «под ключ» от именитого дизайн-бюро, и только 12 процентов — лоты с готовой отделкой по стандарту застройщика.

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Согласно раскрытым данным, на ремонт квартиры каждый пятый москвич готов потратить до 500 тысяч рублей, почти 40 процентов указали сумму до 1 миллиона рублей, треть опрошенных готовы потратить 1-3 миллиона рублей, лишь 6 процентов согласны на бюджет свыше 3 миллионов рублей. Еще 4 процента граждан заявили, что финальная стоимость ремонта не должна превышать половину стоимости квартиры.

Москвичи не готовы экономить на материалах чистовой отделки, сантехнике, бытовой технике и электроприборах, свидетельствуют результаты опроса. При этом 66 процентов респондентов с целью экономии откажутся от услуг дизайнера и декоратора, еще 14 процентов согласны сэкономить на меблировке, 12 процентов — на материалах черновой отделки.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта квартир в Москве за год к марту 2021-го выросла в среднем на четверть. Основная причина резкого удорожания работ — увеличение стоимости стройматериалов. Отдельные виды отделочных материалов, прежде всего импортные, прибавили в цене от 15 до 35 процентов.

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