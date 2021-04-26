Россияне описали идеальный город

Идеальный город должен быть современным, но при этом органично сочетать в себе исторические и современные здания — это условие в ходе соответствующего опроса выделили 54 процента россиян. Исследование провели сервис городской мобильности «Ситимобил» и компания ResearchMe, его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Важно сохранить в городе «дух старины», заявили более половины респондентов. Также больше 50 процентов хотели бы что-то изменить в своих городах. Так, 21 процент отметили, что им не хватает красок: здания и переходы можно было бы разрисовать. 80 процентов указали, что тратят слишком много времени на дорогу до работы или учебы — в идеале она не должна занимать больше 30 минут в день.

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Каждый четвертый респондент сообщил, чтобы в его городе нужны сервисы аренды электросамокатов и велосипедов, а также велодорожки. Половина россиян хотели бы озеленить города, 28 процентам не хватает доступного Wi-Fi на улицах, а каждому четвертому — фонтанов. Почти треть (31 процент) участников опроса предложили поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в их городах. Еще 30 процентов, описывая идеальный город, заявили, что мечтают полностью или частично убрать наружную рекламу с фасадов зданий.

В топ-5 муниципалитетов, жители которых в наибольшей степени довольны инфраструктурой и благоустройством, попали Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург и Волгоград.

Ранее, в марте, россияне описали квартиру мечты. Выяснилось, что 61 процент хотели бы иметь отдельную гостиную с просторной обеденной зоной, 60 процентов — высокие потолки, по 57 процентов — панорамное остекление и несколько гардеробных. Кроме того, россияне заявили о желании иметь в квартире сады, дизайнерскую отделку, отдельный вход и бассейн.

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