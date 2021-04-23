Лидер Rammstein полетал на советском истребителе в клипе на «Любимый город»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Любимый город», которую исполняет на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

В музыкальном видео Линдеманн летает над лесами на советском истребителе.

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте.

Слова песни «Любимый город» написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.